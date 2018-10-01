Aşırı verdiği kilolarıyla hayranlarını şoke etti

Instagram hesabından oğlu ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Başak Sayan, takipçilerini korkuttu. İkiz çocuk annesi olan Sayan, paylaşımının altına 'Minik adamlarımla yağmurda biraz yürüyüşün tadı bambaşka... Bana eşlik etmeye başladılar şimdiden, bakalım sonrasında beni neler bekliyor' yazdı.

Aşırı kilo verdiği göze çarpan 41 yaşındaki oyuncu, takipçilerinin eleştirilerine maruz kaldı. Hayranları Sayan'a 'Şişmanla biraz', 'N'olmuş sana', 'Hiç tanıyamadım', 'Acil kilo alın çökmüşsünüz' gibi yorumlar yaptı.

'İKİZLERİN PEŞİNDE KOŞTURURKEN SAFİNAZ'A DÖNDÜK'

Fotoğrafına yapılan yorumların ardından Başak Sayan yeni bir paylaşım yaparak açıklama yaptı. İkiz bebeklerinin peşinde koştururken aşırı kilo kaybettiğini söyleyen Sayan paylaşımında şunları yazdı:

"Hayat gerçekten inanılmaz hızlı akıyor. Daha dün gibi doğdukları an. 14 gün sonra 1,5 yaşına giriyorlar. Nasıl geçti bunca zaman inanın hiçbir fikrim yok. Çok güzel zamanlar da oldu, çok zor zamanlar da. Hele son bir buçuk ay en az ilk 3 ay kadar zordu. Ama her türlü zorluğa değiyor. Bu arada bir önceki postta aşırı zayıfladığımı yazmışsınız. Doğru. Son bir buçuk ayda aşırı kilo kaybettim. Tabi makyajsız ve ters ışıkla da olduğumdan daha zayıf ve çökmüş çıkmışım. Ama bilerek koydum fotoğrafı. Çünkü o da benim. İkizlerin peşinde koşturmaktan değil uyumaya yemek yemeye fırsatım olmuyordu. Yeni ve güvenebileceğimiz bakıcılar bulana kadar annemle ben baktık. E tabi haliyle o da ben de Safinaz’a döndük... ????Kısa bir süre sonra toparlarım elbette. Şimdilik öncelik bebeklerim. Sonra ben geliyorum ne yazık ki"