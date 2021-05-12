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Aşk-ı Memnu'da hiç görülmemiş fotoğraf!

Aşk-ı Memnu'da hiç görülmemiş fotoğraf!

Ekranların kült dizilerinden kabul edilen Aşk-ı Memnu'nun set fotoğrafçısı daha önce görülmemiş bir fotoğraf paylaştı.

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan ve 11 yıl önce final yapsa da hala gündemde olmayı başaran fenomen dizi Aşk-ı Memnu'ya ait bir kare, dizinin set fotoğrafçısı Şinasi Serçe tarafından ilk kez paylaşıldı.

Yıllar sonra gelen ve Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya dörtlüsünden oluşan fotoğraf, dizinin hayranları tarafından kısa sürede çok sayuda beğeni ve yorum aldı.

Etiketler Aşk-ı Memnu dizi fotoğraf
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