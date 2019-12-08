Aslıhan Hünel, klibindeki öpüşme sahnesini kaldırdı

Sevilen şarkıcı Aslıhan Hünel yeni şarkısı "Bir Nefes"in heyecanını yaşıyor. Ünlü şarkıcı eşinin de yer aldığı kliple şarkısını dinleyicisiyle buluşturdu. Her karesinde romantizmin damga vurduğu kliple ilgili ünlü çiftten ilginç bir itiraf geldi.

ÖPÜŞME SAHNESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Aslıhan Hünel ve eşi Savaş Yurtsever'in yer aldığı klipte öpüşme sahnesinde yer verilmek istendi ancak ünlü çift bu sahneyi değiştirdi.

"BU BİZİM MAHREMİMİZ"

Güzel şarkıcı "Bu bizim mahremimiz kendimize ve Türk halkına olan saygımızdan dolayı klipte öpüşmeyi doğru bulmadık" diyerek duruma açıklık getirdi. Savaş Yurtsever ise "O benim eşim onu alnından öpmek bana daha doğru geldi" dedi.



Şarkısıyla ilgili güzel dönüşler alan Aslıhan Hünel'e bu hareketinde dolayı sosyal medya kullanıcılarından takdir mesajları yağdı.