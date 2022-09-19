Athena Hakan Özoğuz'dan üzücü haber: Lenfomaya yakalandı...
Sevilen müzik grubu Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfomaya yakalandığı öğrenildi.
Athena grubunun ikiz kardeşlerinden Hakan Özoğuz’dan üzücü bir haber geldi. 45 yaşındaki Özoğuz'un lenfomaya yakalandığı öğrenildi.
HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özoğuz, geçtiğimiz günlerde Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördü.
Tedavisi nedeniyle bir süredir bazı konserlerde yer alamayan Özoğuz'un hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.
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