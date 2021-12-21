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Aybüke Pusat-Furkan Andıç dudak dudağa yakalandı

Aybüke Pusat-Furkan Andıç dudak dudağa yakalandı

'Her Yerde Sen dizisinin yıldızları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, gece kulübünde dudak duduğa yakalandı.

2019 yılında final yapan Her Yerde Sen dizisinin ünlü oyuncuları Aybüke Pusat ve Furkan Andıç hakkında çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı.

Gossippasta isimli Instagram hesabının paylaşım ve iddiasına göre, ikilinin ortaya çıkan fotoğrafı gözlerden uzak yaşanan aşkı belgeledi. Ünlü çiftin gece kulübünde dudak duduğa çekilmiş fotoğrafı hayranlarını sevindirdi.

Etiketler aybuke pusat furkan andıç
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