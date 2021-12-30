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Aygün Aydın'dan Dilara Aksüyek'e bomba tepki: Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz

Aygün Aydın'dan Dilara Aksüyek'e bomba tepki: Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz

Hakan Sabancı'yı ifşa etmesiyle tanınan ve escortluk açıklamalarıyla gündeme gelen Aygün Aydın Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın birlikte olduğu iddialarıyla çileden çıktı.

2021'in son günlerine bir aşk haberi damga vurdu. Genç aşkı Onur Bay'dan ayrılan oyuncu Dilara Aksüyek'in Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddia ediliyor.

İddiaların ardından sosyal medyada 'Hakan Sabancı'nın gözdesi Dilara Aksüyek' yorumları yapılınca Sabancı'yı ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın'dan bomba yorum gecikmedi.

Bir süre önce "Para bulamazsam escortluk yapmak zorunda kalacağım" diyen Aygün Aydın kendini tutamadı. Bu aşk haberi Aygün Aydın'ı kızdırdı.

DİLARAK AKSÜYEK'İ HEDEF ALDI
Aygün Aydın önce "Hakan'ın sübyancılarla işi olmaz" diyerek yaşı kendisinden küçük olan Onur Bay ile bir süre aşk yaşayan Dilara Aksüyek'i hedef aldı.

Aydın daha sonra kendini tutamayıp oyuncunun estetikli olduğunu bunu da Aygün Aydın'a benzemek için yaptığını söyledi.

Etiketler aygün aydın tepki
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