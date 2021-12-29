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Aygün Aydın'dan ''eskort'' sorusuna bel altı cevap

Aygün Aydın'dan ''eskort'' sorusuna bel altı cevap

Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile tanınan Aygün Aydın kendisine gelen "neden sana sürekli escort diyorlar" sorusuna verdiği yanıtla olay oldu.

Hakan Sabancı ile aşk yaşadığını ve hamile kaldığını iddia eden Aygün Aydın, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Aydın, son olarak "Param yok, elimdeki eşyaları sattım. Para bulamazsam eskortluk yapmak zorunda kalacağım" çıkışıyla gündem olmuştu. 

Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Aygün Aydın, "Neden sana sürekli eskort diyorlar" sorusuna, "Çünkü haksızlığa gelemediğimi biliyorlar ve bu kelimenin canımı acıttığını biliyorlar. Ya da ******* derdi milleti gerdi" yanıtını verdi. 

Aygün Aydın, "Malum kişi ilişkide nasıldı?" sorusuna da olay yaratacak bir yanıt verdi. Aydın, "Hayatımın en kötü tecrübesiydi. Bamya yemeği gibiyidi. 2-3 saniyeydi. Işık hızı gibiydi. İğrençti" ifadelerini kullandı.

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Etiketler Aygün Aydın eskort escort sosyal medya
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