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  3. 29 Aralık 2018 17:08

Ayşen Gruda solunum cihazına bağlandı

Bir süredir yoğum bakımda tutulan ünlü oyuncu Ayşen Gruda'nın doktorları, sanatçının sağlık durumunun kötüye gittiği açıkladı.

Ayşen Gruda solunum cihazına bağlandı
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Şiddetli mide ağrısı şikayetyle hastaneye kaldırılan ve bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü oyuncu Ayşen Gruda'nın doktorları sanatçının son durumu hakkında bilgi verdi. 74 yaşındaki oyuncunun tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Ayşen Gruda’nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir" denildi.

İşte hastanenin açıklaması: 

"Türk Sinema ve Tiyatrosu’nun Duayen isimlerinden Sevgili Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi Derindere Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde devam etmektedir. Bir süredir ileri evre pankreas kanseri sebebiyle hastanemizde tedavi gören değerli tiyatro sanatçımız Ayşen Gruda’nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

ayşen gruda
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