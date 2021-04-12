Aysun Kayacı: ''Hakan Ural ile benim oyum bir mi?''

Hakan Ural’ın Kanal İstanbul ve Montrö yorumuna tepki yağarken Ural'ın açıklamaları ile ilgili paylaşımda bulunan Aysun Kayacı, "Hakan Ural'la benim oyum bir mi şimdi?" ifadesini kullandı.

Hakan Ural, Montrö sözleşmesi ve Kanal İstanbul ile ilgili cümleleri ile tepki topladı. Daha önce "Dağdaki çobanla benim oyum bir olamaz" diyerek sansasyon yaratan eski manken ve oyuncu Aysun Kayacı da sosyal medya üzerinden bu konuda bir paylaşım yaptı.

Kayacı, sosyal medya hesabı Twitter'dan kendisiyle özdeşleşen bir sözü Hakan Ural için kullandı. Kayacı, "Hakan Ural'la benim oyum bir mi şimdi?" dediği tweeti on binlerce beğeni aldı

HAKAN URAL'IN KANAL İSTANBUL VE MONTRÖ YORUMU

Hakan Ural yayında "Montrö yapıldığında boğazlardan 3000 gemi geçiyordu, Bugün bu rakam 50.000'i, 2023 de bu rakamın 86.000'i geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 Milyar dolar üstü kaybımız var." ifadelerini kullandı.

Arkasından Kanal İstanbul'u yabancı büyük devletlerin de istemediğini iddia etti. Kanal İstanbul'la birlikte ülkenin gelirlerinin artacağını da söyledi.