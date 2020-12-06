  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 06 Aralık 2020 22:56

Baba serisi geri dönüyor

New York'ta yaşayan güçlü bir İtalyan mafya ailesinin hikâyesini anlatan Baba (The Godfather) gösterime girdiği andan itibaren çok ilgi görmüş ve bir çok otorite tarafından gelmiş geçmiş en iyi filmleri sıralamasında en üst sıralarda yerini almıştı.

Baba serisi geri dönüyor
A+ A-

Bir çok ödüle sahip olan The Godfather'ın (BABA) üç filminin de yönetmeni olan Francis Ford Coppola ve filmlerin dağıtımcılığını yapan Paramount yeni filmler için olasılığın açık olduğunu söyledi.

The New York Times'a konuşan Coppola, serinin devamını yönetmekle ilgilenmediğini ancak Paramount'un devam filmi yapmakta özgür olduğunu ifade etti. 

Coppola, "Baba 4, 5 ve 6 gayet olası. Ben Baba'nın sahibi değilim" dedi.

Paramount tarafından yapılan açıklamada, "Baba destanında başka bir film için yakında gerçekleşecek planlar olmasa da; Baba'nın mirasının kalıcı gücü göz önüne alındığında, doğru hikayenin ortaya çıkması ihtimaline karşı bu olasılık duruyor" ifadeleri kullanıldı.

GOD FATHER'IN PERDE ARKASI EKRANA GELECEK!

The Godfather III, 2020'de 30. yılını kutluyor. Film, 7 dalda Oscar'a aday gösterilmişti. Ancak hiçbir kategoride Oscar sahibi olamamıştı. Seriye bir devam filminin gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ancak Godfather serisinin çekim sürecini anlatan dizinin hazırlıkları sürüyor.

ARMIE HAMMER, 'THE OFFER' KADROSUNDA

Armie Hammer, 'The Godfather'ın yapımının perde arkası hikayesini anlatacak olan Paramount Plus dizisi 'The Offer'da rol almak için imzayı attı. Hammer, 1972'de 'The Godfather'ın yapımcılığını üstlenen Al Ruddy olarak başrolde oynayacak. Seri, Ruddy'nin ikonik mafya dizisi setindeki deneyimine odaklanacak. Ruddy ayrıca 10 bölümlük mini dizide baş yapımcı olarak görev yapacak.
 
 

sicilya , al pacino , newyork , marlon brando , the godfather , andy garcia
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM