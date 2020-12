Baba serisi geri dönüyor

Bir çok ödüle sahip olan The Godfather'ın (BABA) üç filminin de yönetmeni olan Francis Ford Coppola ve filmlerin dağıtımcılığını yapan Paramount yeni filmler için olasılığın açık olduğunu söyledi.

The New York Times'a konuşan Coppola, serinin devamını yönetmekle ilgilenmediğini ancak Paramount'un devam filmi yapmakta özgür olduğunu ifade etti.

Coppola, "Baba 4, 5 ve 6 gayet olası. Ben Baba'nın sahibi değilim" dedi.

Paramount tarafından yapılan açıklamada, "Baba destanında başka bir film için yakında gerçekleşecek planlar olmasa da; Baba'nın mirasının kalıcı gücü göz önüne alındığında, doğru hikayenin ortaya çıkması ihtimaline karşı bu olasılık duruyor" ifadeleri kullanıldı.

GOD FATHER'IN PERDE ARKASI EKRANA GELECEK!

The Godfather III, 2020'de 30. yılını kutluyor. Film, 7 dalda Oscar'a aday gösterilmişti. Ancak hiçbir kategoride Oscar sahibi olamamıştı. Seriye bir devam filminin gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ancak Godfather serisinin çekim sürecini anlatan dizinin hazırlıkları sürüyor.

ARMIE HAMMER, 'THE OFFER' KADROSUNDA

Armie Hammer, 'The Godfather'ın yapımının perde arkası hikayesini anlatacak olan Paramount Plus dizisi 'The Offer'da rol almak için imzayı attı. Hammer, 1972'de 'The Godfather'ın yapımcılığını üstlenen Al Ruddy olarak başrolde oynayacak. Seri, Ruddy'nin ikonik mafya dizisi setindeki deneyimine odaklanacak. Ruddy ayrıca 10 bölümlük mini dizide baş yapımcı olarak görev yapacak.