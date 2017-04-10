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  1. 10 Nisan 2017 19:15

Babasına 250 lira harçlık veriyor

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, babasına her gün 250 lira harçlık verdiği ortaya çıktı.

Babasına 250 lira harçlık veriyor
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Lider Şahin'in babası Selami Şahin'e günlük harcaması için 250 TL harçlık verdiği ortaya çıktı. Lider Şahin iddialara göre babası Selami Şahin'in finansal işlerini de yürütüyor...
 
Şimdilerde bir albüm hazırlığında olan, bir yandan da babasının menajerliğini üstlenen Lider Şahin’in, ünlü sanatçının para işlerini de yürüttüğü ortaya çıktı.

'Duymayan Kalmasın’ programında yer verilen habere göre; Lider Şahin, maddi kayıtlar kendisinde olduğu için babasına günlük olarak harçlık da veriyor. Haberde bu paranın meblağının 250 liradan başladığı verildi.

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