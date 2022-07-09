''Bahar Candan Aleyna Tilki ile sevişmek istiyordu''

Katıldığı bir televizyon programıyla ünlenen, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan, "Artık kadınlardan hoşlanıyorum" diyerek cinsel tercihinin değiştiğini itiraf etti. Bu itiraf sonrası Sisi lakaplı Seyhan Soylu "Bahar bana Aleyna Tilki ile sevişmek istediğini" kendisine söylediğini iddia etti.

Bahar Candan çektiği bir video ile cinsel tercihine dair itiraflarda bulundu. "Arkadaşlar, ben artık kafamda bazı şeyleri yendim ve artık kadınlardan hoşlanıyorum" diyerek cinsel tercihinin değiştiğini ve lezbiyen olduğunu açıklayan Bahar Candan gündeme bomba gibi düştü.

Bahar Candan konuşmasında "Erkeklerden hoşlanmadığımı kadınlardan hoşlandığımı fark ettim. Bunu anlatması çok zor" dedi.

Bahar Candan'ın manevi annesi gibi olduğunu söyleyen Seyhan Soylu ise bu itirafı görünce "Ben Bahar’ın lezbiyen olduğuna inanmıyorum. Bahar’ın dikkat çekmek için, gündemde kalmak için aykırı sözler söylediğine inanıyorum. Bahar erkeklerden hoşlanır" dedi.

"ALEYNA TİLKİ İLE SEVİŞMEK İSTERİM" DEMİŞ

Sisi açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Bakın söyleyeyim mi söylememeyim mi bilmiyorum. Bir iş kadını ona hediyeler yolluyordu. Ve o kadın iş dünyasında bir yerin üst düzey yöneticisi. Gerçekten Bahar’dan çok hoşlanıyordu. Ama asla Bahar böyle bir şeyi istemedi. Bahar’ ın hangi kadından hoşlandığını ben söylüyorum. Bahar Candan ‘Hayatımda tek bir kadınla sevişmek isterim. Aleyna Tilki’ dir’ dedi."