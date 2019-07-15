Bahar Candan paylaştı tepki yağdı

Birkaç sene önce katıldığı moda programıyla adını duyuran sonralarda da ilginç kıyafet ve fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan, tepki çeken bir paylaşımla yine gündeme geldi.

Kürk kullanımına tepkilerin büyüdüğü son günlerde gerçek olduğu iddia edilen bir kürk giyen Candan, tepkilerin odağı oldu.

Yaptığı photoshoplarla sıkça gündeme gelen Bahar Candan, dün sosyal medya hesabından gerçek tilki olduğu iddia edilen kürkle fotoğraflarını paylaştı.

Şort ve iç çamaşırı ile poz veren Candan'a kısa sürede binlerce yorum yağdı.

Önceki gün kürkçüye giderek alışveriş yapan Candan, bu anları sosyal medya hesabından "Çeşme'ye gitmeden kürkçüme gelir kürkümü alırım. Ablam görmesin. İhtişamlı kalmak" notuyla paylaştı.

Candan'ın tepki çeken kürk paylaşımlarına 'katil' yorumları yapıldı.





