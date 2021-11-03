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  3. Bahar Candan'dan şaşkına çeviren dolar yorumu!

Bahar Candan'dan şaşkına çeviren dolar yorumu!

Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, yeniden yayın hayatına başlayan Flash TV'de dolarla ilgili şaşırtan bir yorumda bulundu.

Flash TV’de yayınlanan Haberin Kralı programına katılan Bahar Candan doların yükselmesiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DOLARIN YÜKSELMESİ BİZİM İÇİN ŞANS"
Faik Öztürk’ün dolarla ilgili yönelttiği soruyu cevaplayan Bahar Candan, “Doların yükselmesi bence bizim için bir şans, çünkü Türk insanları genellikle 3,4,5,6,7,8,9 la çarpım yapmakta zorlanıyorlar ama 10 ile çarpmak çok kolay” dedi.

"ORMAN KANUNLARIYLA AYNI"
Açıklamasına devam eden Bahar Candan, “Dolar hep yüksekti, milyoner olan hep milyoner olmayan değil. Orman kanunlarıyla günümüzdeki ekonomik denge aynı, bir hayvan hayatını her koşulda devam ettirebiliyorsa insan da ekonomiye uyum sağlayabilir” ifadelerini de kullandı.

Etiketler bahar candan dolar yorum
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