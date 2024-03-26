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Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Beykoz'daki evinde rahatsızlanan ve hastanede yoğum bakımda tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Etiketler kadir inanır sağlık açıklama
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