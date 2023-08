Barbie yıldızı Margot Robbie’nin ''özel sahne'' kuralları ortaya çıktı

Barbie filmi ile yıldızını parlatan Margot Robbie seks sahneleriyle tüm dikkatleri üzerine çektiği Para Avcısı adlı filmdeki sahnelerle ilgili koyduğu "kuralları" ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu Margot Robbie, Leonardo DiCaprio ile başrollerini paylaştığı Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) filmiyle Hollywood’da dikkat çekmiş, hatta bu filmdeki seks sahneleri günlerce gündemden düşmemişti. Ancak Robbie, bu sahnelerden son derece rahatsız olduğunu her fırsatta dile getirirken şimdi de bazı kuralları olduğunu anlatıyor.

Robbie, Hollywood’daki ilk günlerinde birinin “Bu konuda stres yapma, dilsiz yap” dediğini söyledi. Artık kendisinin de bu kuralı uyguladığını anlatan Robbie, “Bunu her zaman diğer insanlara söylüyorum, ‘Evet, her şey yolunda, ama dil yok’ diyorum” dedi.

Robbie ayrıca Para Avcı filmindeki o çok konuşulan sahnelerin çekilmesinin 17 saat sürdüğünü ve bunun hiç de seksi olmadığını itiraf etti: “Bütün kız arkadaşlarım beni sorguya çekti ve ‘O harika öpüşüyor mu?’ diye soruyordu. Onları oturtur ve ‘Tek bildiğim, ekrandaki öpüşmesinin harika olduğu’ derdim. Sonra üzülürler ve ‘Bana bunun romantik olduğunu ve havai fişekler olduğunu söyle’ derlerdi. Hiç değildi. Çekimleri 17 saatte yapıyorsunuz ve hava çok sıcak. Filmin sonunda o kadar çok çıplaklık vardı ki, kimse soyunmaktan rahatsız olmadı.”