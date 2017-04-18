Başak Dizer’in 40 yaş estetiği

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, önceki gün Bebek'teydi. Çift mekana sessiz sedasız geldi ama çıkışları olaylı oldu. Ünlü oyuncunun Happily Ever After'da olduğunu duyan Arap hayranları, mekanı kuşattı.

Çift, çıkışta bu yoğun ilgiden dolayı yürümekte zorluk çekti. Tatlıtuğ ve Dizer, fotoğraf çekmek için otomobilin çevresini saranlar nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

Bu arada Başak Dizer’in yüzündeki gerginlik dikkat çekti. 40 yaşındaki ünlü stil danışmanının doğum gününden önce alın ve göz çevresine botoks, yüzünün bazı yerlerine de dolgu yaptırdığı ortaya çıktı.