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  3. 05 Temmuz 2017 13:24

Bekir Aksoy ile Derya Çavuşoğlu boşandı

Oyuncu Bekir Aksoy, 2013 yılında nikah masasına oturduğu Derya Çavuşoğlu'ndan boşandı.

Bekir Aksoy ile Derya Çavuşoğlu boşandı
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Bekir Aksoy ayrılıkla ilgili olarak Medyatava'ya yaptığı açıklamada "Evet boşandık, haberiniz doğrudur. Pazartesi sabahı evliliğimiz sona erdi" dedi.

Ünlü oyuncu oğlu Emir'i alarak baba evinde dönen Derya Çavuşoğlu'nun "Bekir bana şiddet uyguluyordu, dayanamadım" iddiasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Böyle bir iddiası varsa ona sorun. O zaten açıklamasını yapar. Bana lütfen böyle şeyler sormayın. Ben ne olduğunu bildiğim için o ne derse doğrudur"

 Ünlü çift hakkında evliliklerinin 1. ayında da kriz haberleri çıkmış, ancak taraflar kesin bir dille haberleri yalanlamıştı.

 

boşanma , bekir aksoy