Belçim Bilgin sevgilisiyle dudak dudağa
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile dudak dudağa poz verdi.
Oyuncu Belçim Bilgin, 2018’de 12 yıllık eşi Yılmaz Erdoğan’dan boşanmıştı. Geçtiğimiz yıl da İtalyan-Kanadalı yapımcı Alfredo Di Blasio ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
NEW YORK'TA BULUŞTULAR
Bilgin, bir yıldır aşk yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile New York’ta buluştu.
Ünlü oyuncu, sevgilisini öptüğü bir kareyi Instagram hesabından paylaştı ve “Aşk daima kazanır.” notunu yazdı.
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