  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 31 Ağustos 2018 13:10

Belçin Bilgin'e kötü haber

Netflix'in 'The Witcher' dizisindeki 'Cadı Yennefer' rolü için seçmelere katılan Belçim Bilgin, rolünü Anya Chlatro'ya kaptırdı.

Belçin Bilgin'e kötü haber
A+ A-

Belçim Bilgin’in, Netflix’in 'The Witcher' dizisi için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Akşam gazetesinin haberine göre; CD Projekt Red‘in oyunu 'The Witcher’ı diziye uyarlayacak olan Netflix, ‘Cadılar Cadısı Yennefer' rolü için adaylara prova için yazılmış bölümleri gönderdi. Ardından evlerinde yapacakları deneme çekimlerini kendilerine göndermelerini istedi.

ROLÜ ANYA CHALOTRA KAPTI

Reddit’e yüklenen bir video sayesinde oyuncu seçmelerine katıldığı ortaya çıkan Belçin Bilgin, 'Yennefer' rolü için uygun bulunmadı.

Belçim Bilgin, rolünü yeni artist Anya Chalotra’ya kaptırdı. 

belçin bilgin , Netflix , The Witcher , Cadı Yennefer
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM