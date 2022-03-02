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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, yeni aşkını ilan etti

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, yeni aşkını ilan etti

Şarkıcı Berdan Merdani ile evliyken Gökhan Göz ile aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, son olarak sevgilisi Gökhan Göz'ün ihanet iddiaları ile gündeme gelmişti. Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Yelliler'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

YENİ İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ
Yakın zamanda Gökhan Göz ile ilişkisi noktalayan Yelliler, yeni bir aşka yelken açtı. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yapan Yelliler, iş insanı Erkan Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı ilan etti. Photoshop ile Ağaoğlu'yla fotoğrafını birleştirerek paylaşan Yelliler, "Yorum yok" notunu ekledi.

"ERKEĞİM DİYE ORTADA GEZMEYİN, YÜZÜME KONUŞUN"
Fatoş Yelliler'in paylaşımının ardından Erkan Ağaoğlu'ndan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Adeta gözdağı veren Ağaoğlu, paylaşımında "Benim olan bir şeyin arkasından ne kimse bir şey konuşabilir ne de şov yapabilir. Bazıları öyle yiğidim, erkeğim diye ortada gezmeyin. Geziyorsanız da az mert olan, delikanlı olun. Kameraların önünde şov yapmayın. Şirketlerim belli, yanıma gelin yüzüme konuşun. Ben ve hayatımdaki insanın da hakkında konuşan vatandaşlar oturun yerinizde, boynunuzdan büyük laflar etmeyin, altında kalırsınız" dedi.

Etiketler fatoş yelliler berdan mardini
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