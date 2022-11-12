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Berdan Mardini'ye akrabalarından şok suçlama! Polis harekete geçti

Berdan Mardini'ye akrabalarından şok suçlama! Polis harekete geçti
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Akrabaları, ünlü türkücü Berdan Mardini'nin kendilerine saldırdığını öne sürdü. Polisin yaptığı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Türkücü Berdan Mardini'nin amcası ve aynı zamanda eski ortağı Şahin K., eşi ve kardeşiyle Avcılar'daki evinin önünde aracına binmek isterken saldırıya uğradıklarını iddia etti. Şahin K., memleketleri Mardin'de istihdam yaratmak için 2016 yılında kayalık araziyi düzenleyerek gül ekip işleme tesisi ile yurt dışına ihracat yapmayı planladıklarını belirtti. K., bu işe girerken kredi de aldıklarını, yeğeni Berdan Mardini'nin bankalara yüklü miktarda borçlu olduğunu bilemediğini öne sürdü. Yeğenini dolandırıcılıkla suçlayan Şahin K., şikayette bulunduğu için saldırıya uğradıklarını iddia etti.

K., "Önceki gün Avcılar'daki evimizden 11 yaşındaki oğlumu, kardeşim ve eşim ile okula götürürken, sabahtan bu yana beklediklerini anladığımız en az 15 kişinin sopalı, döner bıçaklı saldırısına uğradık. Saldırı sırasında 'Berdan Mardini'nin kredi çekmesine izin vermeyeceksin ha?' dediklerini duyduk" dedi.

Şahin K.'nin eşi Elvan K. ve oğlunun bu olay ardından uyuyamadığını söyledi. Başından aldığı darbelerle yaralanan  Erol K. de bu saldırının önemli olmadığını, arkasındaki asıl ismin kim olduğunu bildiklerini söyledi. 

Şahin K.,  Elvan K. ve  Erol K.'nin şikayetinin ardından Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün 4 kişiyi gözaltına alırken araçlarında av bıçağı, balta ve döner bıçağı ele geçirdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

DHA

Etiketler berdan mardini
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