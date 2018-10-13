Berkay'ın avukatı: ''Arda silahını bilerek ateşledi''

Şarkıcı Berkay Şahin'in avukatı, "Arda Turan'ın hastaneye silahla gelmesi, ciddi bir kriminal olaydır. Arda, silahı bilerek ateşlemiştir." dedi.



Arda Turan'ın dün akşamki açıklamalarına Berkay Şahin cephesinden cevap geldi. Avukat Ayşegül Mermer, "Suç dünyasının içinde olmadığını düşündüğümüz Arda Turan'ın hastaneye belinde silahla gelmesi ciddi kriminal bir olaydır. Arda, silahı bilerek ateşlemiştir." ifadelerini kullandı.

İşte Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer'in açıklamanın satırbaşları:

"Türkiye gündemini meşgul eden kriminal olayda Arda Turan, müvekkilim ve eşini suçlayıcı bir yazı kaleme almıştır.

Kamuoyunun da bildiği gibi, barda başlayan hastanede devam eden ve kamera görüntülerine göre; Arda Turan Berkay Şahin'e şiddet uygulamıştır. Şiddet uygulamıştır diyorum çünkü kavga iki taraf arasında olur. Burada olay tek taraflı olmuş, müvekkilim Berkay Şahin'in hiçbir şiddeti olmamıştır kendisine.

"MÜVEKKİLİM YÜZÜNE AĞIR BİR YUMRUK YEMİŞTİR"

Arda Turan'ın yanına gittiğinde amacı sadece konuşmak olup, Burak Yılmazaraya girdiği esnada yüzüne ağır bir yumruk yemiştir.

Buraya kadarki olaylar aslında Türkiye'nin birçok noktasında eğlence merkezleri sonrasında sıklıkla görülebilecek olaylardır. Burada bizi ve müvekkilimi esas üzen mesele olayların sonrasında hastanede yaşananlardır. Arda Turan, yanında arkadaşlarıyla birlikte belinde ruhsatsız silah ile hastaneye gelmiştir. Yargı dilinde, bele ruhsatsız silah takarak gezmeksadece suç dünyasının içindeki kişiler tarafından yapılan bir durumdur.

"BÖYLE BİR OLAYIN ÖZRÜ OLAMAZ"

Suç dünyasının içinde olmadığını düşündüğümüz Arda Turan'ın hastaneye belinde silahla gelmesi ciddi kriminal bir olaydır. Ve böyle kriminal bir olayın da hiçbir özrü olamaz. Müveklilim de kamera görüntülerinde görüleceği gibi Arda Turan'ı belinde silah ile görünce şaşırmıştır. Müvekkilimin amacı başından beri zaten konuşmak olduğu için hastane odasında Arda Turan tarafından müvekkilimin eline silah tutuşturulmaya çalışılması bizler için ayrıca üzücü bir durumdur.

"HASTANEDE SİLAHINI ATEŞLEMESİ HUKUK DEVLETİ OLAN TÜRKİYE'DE KABUL EDİLEMEZ"

Silahsız bir dünya istediğimiz bu ortamda hastanenin içinde görevi olmayı, görevi dışında silahla girmek, dolaşmak ve o silahın bilerek ateşlenmesi bizi derinden üzmüştür. Bizim buradaki tek tesellimiz o mermi çekirdeğinin herhangi birine isabet etmemiş olmasıdır. Çünkü oradan geçen birine o merminin isabet etmesi başta müvekkilim olmak üzere herkesi çok üzerdi. Arda Turan tarafından hastanede bilerek silahını ateşlemesi bir hukuk devleti olan Türkiye'de hiçbir şekilde kabul edilemez. Özrü de yoktur.

Kriminal vakasının yargıya intikal ettiği bir ortamda Arda Turan'ın sosyal medya üzerinden müvekkilimin eşi Özlem Şahin'i suçlaması bizleri çok şaşırtmıştır. Arda Turan'ın ifadelere de yansıyan sözlü taciz olayını hafifletmek için eski bir husumet gibi göstermesi de bilinçli bir saptırma olayıdır."