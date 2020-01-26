Berna Laçin'e deprem paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı

Oyuncu Berna Laçin'e Elazığ depremi sonrası yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Laçin'in eleştirileri yandaş medya tarafından 'provokasyon' olarak gösterilmişti.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Berna Laçin, Elazığ depremi sonrası Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın sms ile yardım çağrısında bulunmasına sosyal medya hesabından ''Biz her şeyimizi verelim o ayrı, ama neden hala deprem anı ilk akla gelen para toplamak? Onca toplanan deprem vergisine n’oldu?'' mesajı ile tepki göstermişti.

Ayrıca Laçin, depremin ilk olarak 6.8 ardından 6.5 büyüklüğünde olduğu açıklaması yapılmasının ardından ''Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor'' paylaşımında bulunmuştu.

Laçin'e paylaşımları sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı tarafından bugün soruşturma açıldı.