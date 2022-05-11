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Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta yaşadığı zor günleri anlattı

Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta yaşadığı zor günleri anlattı

Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta yaşadığı zor günleri anlattı.

Milliyet gazetesinden Mesut Yılmaz’ın haberine göre, hastanede yaklaşık iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu olan  Mesut Akusta, "Hastalandık ama ayaktayım. Biraz zor bir süreçti ama çabuk toparladım. 10 gün sonra sete döndüm. Bu tarz hastalıklar geçirip de sete dönmek zordur ama ben döndüm. Ufak tefek sıkıntılar kaldı ama atlattım bu dönemi" ifadelerini kullandı.

'Mete Başkan' karakterine hayat verdiği TRT 1 dizisi 'Teşkilat'tan geçtiğimiz haftalarda ayrılması hakkında, "Benim rolüm bitiyordu zaten. Öldük bitti. Döndük İstanbul'a" açıklamasını yaptı.

Milliyet

Etiketler Mesut Akusta
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