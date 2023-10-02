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Beyonce bu sefer sinema filmi oluyor

Beyonce bu sefer sinema filmi oluyor
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Beyonce'un 7 yıl sonra ilk kez tek başına çıktığı turne olma özelliği taşıyan 'Rönesans' "Beyonce: Renaissance World Tour" adıyla beyaz perdeye geliyor.

Beyonce'nin büyük ses getiren 'Rönesans' (Renaissance) adlı dünya turnesi, sinema filmi olarak beyaz perdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Film, 42 yaşındaki Amerikalı yıldızın dünya turnesinden görüntüler ve turnenin oluşturulma aşamasına ilişki belgesel tarzı bir anlatım içeriyor.

Amerikan basını 'Beyonce: Renaissance World Tour' adlı filmin gösterim tarihinin kesin olmamakla birlikte 1 Aralık olabileceğini belirtti.

Rönesans, "Kraliçe" lakaplı pop yıldızı Beyonce'nin, yedi yıl aradan sonra ilk kez tek başına çıktığı turne olma özelliğini taşıyor. 10 Mayıs'ta Stockholm'de başlayan turne, 27 Eylül'de New Orleans'ta sona erdi.

Etiketler beyonce sinema rönesans Renaissance Beyonce: Renaissance World Tour
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