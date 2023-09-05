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''Bihter'' ve ''Behlül'' yıllar sonra yan yana

''Bihter'' ve ''Behlül'' yıllar sonra yan yana
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Fatih Terim, önceki gün doğum gününü özel bir organizasyonla kutlarken doğum günü eğlencesi Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'i de yıllar sonra yan yana getirdi.

Fatih Terim, doğum gününü kendisi için İstanbul Boğazı'nda düzenlenen bir partiyle kutladı. Spor ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı partiye Terim Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde geldi.

Organizasyona Hagi, Ümit Davala, Necati Ateş ve Hasan Şaş gibi Galatasaray efsaneleri ile sanat dünyasından ünlü isimler de katıldı.

Organizasyonda Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat de yer aldı. İkisinin aynı masada oturması sosyal medyada 'Behlül ile Bihter yıllar sonra aynı masada' notuyla paylaşıldı.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Etiketler kıvanç tatlıtuğ beran saat bihter behlül
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