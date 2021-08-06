Bill Gates'ten çarpıcı itiraflar

Bill Gates katıldığı televizyon programında ayrılık sonrası neler hissettiğini, cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile ilişkisini ve cinsel taciz soruşturması geçiren yöneticisi hakkında ilk kez itiraflarda bulundu.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, Bill Gates, çarşamba günü COVID-19 ile mücadeledeki çalışmalarını anlatmak için CNN’den Anderson Cooper’un programında yer aldı. Son zamanlarda kişisel hayatıyla da dünya basınının ilgi odağı olan Gates, özel hayatıyla ilgili sorulara da cevap verdi.

Pazartesi günü, Gates ve Melinda French Gates, resmi olarak boşandı ve ünlü iş insanı, 27 yıllık evliliklerinin sonlanmasını “çok üzücü bir dönüm noktası” olarak niteledi.

Çiftin 130 milyar dolarlık serveti eşit olarak paylaştığı belirtiliyor. Melinda Gates, soyadını kullanmaya da devam edecek.

Gates, Cooper’a “Melinda harika bir insan ve sona erdirmek üzere olduğumuz bu ortaklık çok üzücü. Vakıfta iletişim kuruyoruz ve çalışıyoruz, burada ortaklığı deneyip devam edeceğiz” dedi.

ORTAK ÇALIŞMA İÇİN İKİ YILLIK DENEME SÜRESİ

Gates Vakfı, çiftin birlikte çalışmaya devam edip edemeyeceklerini görmek için iki yıllık bir deneme süresine gireceğini duyurdu. Devam etmemeyi seçerlerse; Melinda Gates, vakfın eş başkanı olarak istifa edecek ve yönetimi tamamen Bill Gates’e bırakacak.

Gates, çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Birlikte yaptığımız çalışmalardan her zaman keyif aldık. İkimiz dışarı çıkıp liderlerle çalışabilir ve organizasyonun inşasına yardım edebiliriz, kesinlikle böylesi vakıf için en iyisi” dedi.

“EPSTEIN İLE VAKİT GEÇİRMEK ONA İTİBAR KAZANDIRMAK ÇOK BÜYÜK HATAYDI”

Gates, CNN’deki programda boşanma sürecinde sık sık basına yansıyan cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile olan arkadaşlığı ile ilgili de konuştu: “Onunla birkaç akşam yemeği yedim, küresel sağlık için kendisi aracılığıyla yardım yapabileceğimi umuyordum, ancak pek gerçekçi görünmeyince ilişki sona erdi. Ama onunla vakit geçirmek, ona itibar kazandırmak çok büyük bir hataydı. Aynı durumda olan birçok kişi vardı ve ben bir hata yaptım.”

Gates’in boşanma sürecinde ortaya çıkan gizli ilişkiler Epstein ile de sınırlı değil. The New York Times’ın haberine göre; Gates 2006’da bir kadın Microsoft çalışanını yemeğe davet etti ve “Bu sizi rahatsız ediyorsa, hiç olmamış gibi davranın” dedi.

2019’un sonlarında, Microsoft yönetim kurulu üyeleri, bir çalışanın Gates’in yıllardır onunla cinsel ilişkisi olduğunu söylemesinin ardından Gates hakkında soruşturma başlattı.

Gates’in temsilcisi, “neredeyse 20 yıl önce dostane bir şekilde sona eren bir ilişki olduğunu” kabul etti.

“ARTIK DEVAM ETMEM GEREKİYOR”

Cooper ayrıca, milyarder iş insanına eski eşinin, uzun süredir varlık yöneticisi olan Michael Larson’a yönelik cinsel taciz soruşturmasını yürütme biçiminden de memnun olmadığını, bu konuda herhangi bir pişmanlık duyup duymadığını da sordu.

Cooper tarafından pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda Gates, “Herkesin pişman olmuş olduğunu düşünüyorum. Bu tip zamanlarda düşünülür ve hatalar bulunur, ama ben artık devam gerektiğini düşünüyorum. İşim benim için çok önemli. Aile içinde de elimizden geldiğince iyileşeceğiz ve olanlardan ders alacağız” dedi.