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Billur Kalkavan kahreden haberi duyurdu

Billur Kalkavan kahreden haberi duyurdu

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan, 91 yaşındaki annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan anne acısıyla sarsıldı. 91 yaşındaki Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti. Kalkavan annesiyle çekilmiş çocukluk fotoğrafını paylaşarak acı haberi duyurdu.

"Annem bu sabah babamın yanına gitti"

Verdiği bir röportajda çok güzel bir çocukluk geçirdiğini, ve hiç kötü anısı olmadığını söyleyen Billur Kalkavan duyduğu üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Bana ve kardeşim Rıza'ya can veren güzel annem bu sabah babamın yanına gitti. Tam 91 sene harika bir hayatı, nice şahane arkadaşı, müthiş anıları oldu. Bana göre dünyanın en iyi annesiydi.

 Ne mutlu bana ki bu yaşıma kadar seninle beraber olabildim. Senin kızın olduğum için de dünyanın en şanslı kızıyım. Babaya ve tüm dostlara selam söyle güzel annem. Nasıl olsa bir gün buluşacağız. Önemli not: Cenaze 27 Ekim çarşamba saat 12:00'de Zincirlikuyu mezarlığı camisinden kalkacaktır. Duası pandemiden dolayı özel olarak okutulacaktır."

Etiketler Billur Kalkavan haber
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