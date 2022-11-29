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  3. Bir dizi daha reyting kurbanı oldu: Sevilen dizi final yapacak

Bir dizi daha reyting kurbanı oldu: Sevilen dizi final yapacak

Bir dizi daha reyting kurbanı oldu: Sevilen dizi final yapacak
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Dünyaca ünlü New Amsterdam dizisinden Türkiye'ye uyarlanan Hayat Bugün dizisi final yapma kararı aldı.

Baba, Yazgı, Duy Beni, Bir Peri Masalı, Mükemmel Eşleşme gibi yapımların ardından iddialı başlayan bir diziden daha kötü haber geldi. Büyük ümitlerle yayın hayatına başlayan ve uzun süre tanıtımları dönen Show TV'deki Hayat Bugün dizisi için erken final kararı alındı.

 3 BÖLÜM SONRA YAYINDAN KALKIYOR
'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan Hayat Bugün dizisi, ilk bölümüyle 19 Ekim'de seyirciyle buluşmuştu. Başrollerde Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol'un yer aldığı, O3 Medya'nın yapımcısı olduğu Hayat Bugün dizisi reytinglerde istenilen sonucu veremedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reytinglerde istenilen başarılı sonuçları alamayan Hayat Bugün dizisi, 9. bölümüyle ekranlara veda edecek. Hayat Bugün, son üç bölümüyle Show TV'de yayınlanacak. Dizinin final bölümü ise 14 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak.

Etiketler dizi reyting
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