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Bir dönemin yıldızı milyonlarını çarçur edince kızı çareyi Onlyfans'ta buldu

Bir dönemin yıldızı milyonlarını çarçur edince kızı çareyi Onlyfans'ta buldu

Bir zamanların en çok kazanan aktörlerinden biri olan Charlie Sheen, maddi yönden büyük bir çöküş yaşadı.

Bir zamanların en çok kazanan aktörlerinden biri olan Charlie Sheen, tüm parasını çılgın partilerde ve eğlencede harcadı. Yıllardır çöküşte olan ünlü isim şu sıralar ilginç bir konuyla gündemde...

KIZI ARTIK ONLYFANS'TA
Geçtiğimiz günlerde, genç kızı Sami'nin yetişkinlere yönelik web sitesi OnlyFans'ta bir hesap açtığı ortaya çıktıktan sonra Sheen yeniden gündem oldu. Önce bir baba olarak endişesini dile getiren Sheen, daha sonra Sami'yi yeni girişiminde destekleyeceğini söyledi.

Ünlü yıldızın eski karısı da erotik siteye girdi.

ÇOCUKLARININ NAFAKASINI ÖDEYEMEDİ
Yaşadığı ayrılıklar ve kendisine konulan şoke edici HIV tanısının ardından, TV ve film çalışmalarına da dahil olamadı. Hollywood tarafından kara listeye alındığı ve iş bulamadığı için 2018'de, geçmiş evliliklerinden doğan dört çocuğuna ayda 57.000 sterlin nafaka ödeyemeyeceğini iddia etti.

 MALİ KRİZ
Ağustos 2018'de Los Angeles mahkemesine kazançlarında önemli bir düşüş olduğunu ve adına 10 milyon dolardan az bir birikimi kaldığını bildirerek, mali krizde olduğunu söyleyen bir belge sundu.

300 STERLİNE ÇALIŞIR OLDU
Gördüğü ilgiyi gitgide kaybeden Sheen, sadece birkaç kısa, tek seferlik TV programında görülür oldu. 2020'de hayranları onun Cameo isimli bir uygulamaya kaydolduğunu ve kişiselleştirilmiş doğum günü ve yıl dönümü video mesajları için 300 sterlin kazandığını görünce şoke oldular.

Etiketler erotik yıldız çare
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