Bir efsanenin sonu! Simpsons bitiyor

The Simpsons bestecisi Danny Elfman, dizinin son sezonunun ardından sona erebileceğini söyledi. Uzun süredir yayında olan animasyon dizinin müziğinin ardındaki isim Elfman, yeni bir röportajda itirafta bulundu.

Joe’ya konuşan Elfman, “Duyduğuma göre sona eriyor. Aslına bakarsanız bilmiyorum ama son yılı olacağını duydum” dedi. The Independent Türkçe’nin aktardığı, The Independent Kültür muhabiri Jacob Stolworthy’in haberine göre, diziye ilişkin konuşan Elfman şu ifadeleri kullandı:

“Söyleyebileceğim tek şey bu kadar sürdüğü için çok şaşkınım ve hayret ediyorum. Şunu anlamalısınız ki ben The Simpsons’ın müziğini yaptığımda, bu çılgın müzik parçasını yazdım ve kimsenin bunu duymayacağını sandım çünkü diziye şans verileceğini gerçekten düşünmüyordum.”

DİZİNİN BAŞARISI…

Elfman dizinin başarısını “hayatındaki gerçekten büyük sürprizlerden biri” diye niteledi. Matt Groening tarafından yaratılan The Simpsons ilk kez 1989’da yayımlandı ve dizinin 31. sezonu yakın zaman önce ekranlara gelmeye başladı.

Elfman’in besteci olarak geniş bir külliyatı bulunuyor. Bunların arasında Tim Burton filmleri Batman, Edward Scissorhands ve Beetlejuice da var.



