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Bir ünlü isim daha TİP'e katıldı

Bir ünlü isim daha TİP'e katıldı
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Türkiye İşçi Parti İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, oyuncu Aslı İnandık'ın TİP'e üye olduğunu açıkladı.

Yalan Dünya, Şevkat Yerimdar 2, Güldür Güldür gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Aslı İnandık siyasi tercihini açıkladı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul İl Sözcüsü Melis Akyürek, oyuncu Aslı İnandık'ın partilerine üye olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Oyuncu dostumuz Aslı İnandık, TİP'e katıldı. Umutta, eşitlikte, aydınlıkta ve kadın dayanışmasında inat eden herkesle bir kişi daha fazlayız! Aramıza hoş geldiniz" ifadelerine yer verildi.

Aslı İnandık da hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. İnandık, "Hakkımda çıkan yanlış bir haberi düzeltmek isterim. Milletvekili adayı değilim, Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldum. Tıpkı on binlerce farklı meslek grubundan vatandaş gibi. TİP’in yanındayım. Milletvekili adayı değilim. Teşekkür ederim" dedi.

Etiketler aslı inandık türkiye işçi partisi tip üye
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