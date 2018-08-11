Bir ünlü isim daha ''tükendim'' dedi

Öykü Çelik, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bir mekanda arkadaşlarıyla oturan oyuncu, muhabirlerle de sohbet etti.

Oyuncu Öykü Çelik, bir süre setlerden uzak kalmak istediği bir dönem olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“İki sene önce bir dönem projelerde yer almak istemedim. Yıllar içerisinde bütün oyuncularda bir tükenmişlik yaşanıyor. Artık durayım ve dinleneyim dedim.”

Son olarak oyuncu Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna yakalandığı haberleriyle gündeme gelmişti. Bu iddiaları yalanlayan Özçivit, “Sadece Fahriye'nin babasından dolayı biraz moralimiz bozuktu o kadar. Ama şükür gayet iyi durumu. Şimdi biz de iyiyiz bu yüzden” dedi.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde yıldızının parladığı dönemde oyuncu Meryem Uzerli tükenmişlik sendromu yaşadığı için oyunculuğu bırakıp Almanya’ya dönmüştü.

Öykü Çelik ehliyetini kaptırdı