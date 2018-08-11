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  3. 11 Ağustos 2018 12:50

Bir ünlü isim daha ''tükendim'' dedi

Oyuncu Öykü Çelik, bir dönem tükenmişlik sendromu sorununu kendisinin de yaşadığını belirterek, “Yıllar içerisinde bütün oyuncularda bir tükenmişlik yaşanıyor” dedi

Bir ünlü isim daha ''tükendim'' dedi
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Öykü Çelik, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bir mekanda arkadaşlarıyla oturan oyuncu, muhabirlerle de sohbet etti.

Oyuncu Öykü Çelik, bir süre setlerden uzak kalmak istediği bir dönem olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“İki sene önce bir dönem projelerde yer almak istemedim. Yıllar içerisinde bütün oyuncularda bir tükenmişlik yaşanıyor. Artık durayım ve dinleneyim dedim.”

Son olarak oyuncu Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna yakalandığı haberleriyle gündeme gelmişti. Bu iddiaları yalanlayan Özçivit, “Sadece Fahriye'nin babasından dolayı biraz moralimiz bozuktu o kadar. Ama şükür gayet iyi durumu. Şimdi biz de iyiyiz bu yüzden” dedi.

 Muhteşem Yüzyıl dizisinde yıldızının parladığı dönemde oyuncu Meryem Uzerli tükenmişlik sendromu yaşadığı için oyunculuğu bırakıp Almanya’ya dönmüştü.

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