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  3. Bircan Bali: ''Arkadaşımın kocasından uzak dur, uyuşturucu müptelası''

Bircan Bali: ''Arkadaşımın kocasından uzak dur, uyuşturucu müptelası''

Bircan Bali: ''Arkadaşımın kocasından uzak dur, uyuşturucu müptelası''

Açıklamalarıyla ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali yine akılalmaz söylemlerde bulundu. Bali isim vermeden "Arkadaşımın kocasıyla yasak elma yemişsin" notunu Instagram hesabından paylaştı.

Söylemezsem Olmaz programının sunusu Bircan Bali yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Bali Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı açıklamada isim vermeden şu ifadeleri kullandı;

 "Arkadaşımın kocasıyla geçen hafta yasak elma yemişsin çok ünlü abla! Asabım çok bozuk söylememek için zor duruyorum, hâlâ kalkmış Bircan'a kırgınım sildim onu diyormuşsun! Sen zaten sil beni metres" 

Bircam Bali gelen sorular üzerine ise bu kişinin adını vermeyeceğini söylerken "Uyuşturucu müptelası düşük metres" hakaretlerinde de bulundu.

Etiketler bircan bali uyuşturucu
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