Bridgerton severlere ikinci sezon için kötü haber

Netflix dizisi Bridgerton'da Hastings Dükü Simon Bassett’ı canlandıran oyuncu Regé-Jean Page'in dizinin ikinci sezonunda rol almayacağı duyuruldu.

Regé-Jean Page, Bridgerton dizisinin ikinci sezonunda yer almayacak: 'O, her zaman Bridgerton ailesinin bir parçası olarak kalacak.'

Lady Whistledown karakterinin dizinin sosyal medya hesabına gönderdiği not şeklinde paylaşılan açıklamada, "Sevgili okurlar, tüm gözler Lord Anthony Bridgerton'ın bir Viscountess bulma arayışına dönerken Hastings Dükü'nü oynayan Regé-Jean Page'e veda ediyoruz. Simon'ın ekrandaki varlığını özleyeceğiz ama o, her zaman Bridgerton ailesinin bir parçası olarak kalacak” denildi.

Oyuncu Page de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dükünüz olmak mutlak bir zevk ve ayrıcalıktı. Bu aileye katılmak; ekranda ve ekran dışında, oyuncu kadrosuyla, ekibiyle, tüm hayranlarıyla, hayal edebileceğim her şeyin ötesinde. Aşk, gerçek ve büyümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

ABD'li yazar Julia Quinn'in romanından uyarlanan Bridgerton, aralarında ABD, İngiltere, Hindistan, Fransa ve Brezilya'nın da bulunduğu 83 ülkede en çok izlenen Netflix yapımı oldu. Netflix'in açıkladığına göre, dizi 28 gün içinde 82 milyon hanede izlendi.