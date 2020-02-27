Britney Spears, dans ederken ayağını kırdı

Britney Spears, Şubat ayının ilk günlerinde yaşadığı talihsiz olayın görüntülerini Instagram hesabından paylaşınca bir anda gündeme oturdu.

Dans ettiği sırada ayağını kıran 38 yaşındaki Spears’ın kayıt altına aldığı antrenmanı hüsranla bitiyor. Videoda Spears’ın attığı yanlış adımdan sonra çıkan ses ise oldukça net duyuluyor.

Spears videonun açıklamasında, “Altı aydır dans etmiyordum ve o noktada oldukça kısıtlanmıştım. Biliyorum ayaklarım çıplak. Bu şekilde zemini daha rahat kavrıyorum. Bu arada ayağımın kırılma sesini duyabilirsiniz. Üzgünüm biraz fazla gürültülü” ifadelerini kullandı.