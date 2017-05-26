Bülent Ersoy'u Hindistan'da yılan ısırdı!

Bülent Ersoy, program çekimleri için gittiği Hindistan'da yeşil alanda dinlendiği sırada yılan tarafından ısırıldı. Çığlık atarak yardım isteyen ünlü sanatçının imdadına set çalışanları yetişti.



'Dünya Güzellerim' programı için Hindistan'da olan Bülent Ersoy'u yılan ısırdı.

Hindistan'da 46 derece sıcakta gerçekleşen çekimler sırasında dinlenmek için yeşil alan tercih eden 'Diva' lakaplı sanatçının, çığlık atarak yardım istemesi üzerine çalışanlar yanına koştu.

Bülent Ersoy bit paniği yaşadı

YILANI YAKALAYIP ÖLDÜRDÜLER

Yardıma koşan set çalışanları, yılanı yakalayıp öldürdü. Sol bacağında şişkinlik ve kızarıklık oluşan Bülent Ersoy, set doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı.