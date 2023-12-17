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Bülent Ersoy'un ''cinsel ilişki'' çıkışı olay oldu: ''Tokadı basarım''

Bülent Ersoy'un ''cinsel ilişki'' çıkışı olay oldu: ''Tokadı basarım''
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Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın cinsel ilişki sohbeti sosyal medyada olay oldu.

Safiye Soyman ve Banu Alkan ile dijital platformda program yapan Bülent Ersoy, cinsel ilişki süreleri ile ilgili "Hiç uğraşamam. 15 dakika bilmem ne. Ondan sonra üç buçuk saat yıkanacağım, abdest alacağım. Değer mi ayol?" dedi.

"HİÇ UĞRAŞAMAM"

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, yıllar sonra Safiye Soyman ve Banu Alkan ile dijital platformdaki programda bir araya geldi. Programda cinsel ilişki sohbeti gündem oldu. Ersoy, "Hiç uğraşamam. 15 dakika bilmem ne. Ondan sonra üç buçuk saat yıkanacağım, abdest alacağım. Değer mi ayol? Benim diyeninki 15 dakika sürmüyor. Hemen tik tak" ifadelerini kullandı.

"HİÇ ÇEKEMEM, TOKADI BASARIM"

Pogramın sunucusunun "15 dakika çok. Türkiye'de ortalama 3 dakika" yanıtı sonrası Ersoy ise "Ne diyeyim anam. Ben yani öyle çok uzunu da sevmem de. Böyle böyle 10 saat, hiç çekemem. Tokadı basarım. 'Ne yapacaksan yap, ağzını burnunu kırmayayım şimdi' derim" dedi.

Etiketler bülent ersoy cinsel ilişki
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