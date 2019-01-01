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  3. 01 Ocak 2019 08:13

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl evlendi

Şarkıcı Sinan Akçıl oyuncu Burcu Kıratlı ile Hollanda'da dünyaevine girdi.

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl evlendi
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Şarkıcı Sinan Akçıl ile sevgilisi, oyuncu Burcu Kıratlı 1 hafta önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmişti. Çiftin evlilik fotoğrafı sosyal medyaya dolaşıma girdi. Nikah törenine de çiftin yakın arkadaşları katıldı. Amsterdam'da kıyılan nikahta, Akçıl ve Kıratlı'ya İstanbul'dan özel uçakla gelen, 10 kişilik arkadaş grubu eşlik etti.

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, Amsterdam öncesi aile yemeğine katıldı. Akçıl'ın annesi Gaye Çağlayan, Sinan Akçıl'ın anneannesinden kalan 1953 yılında evlenirken taktığı küpelerini, Burcu Kıratlı'ya hediye etti. Bu aile yadigarı çok anlamlı hediye, çifti çok duygulandırdı. Kıratlı nikah günü onlar için anlamı çok büyük olan, küpeleri taktı. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın nikahını Amsterdam başkonsolosu Engin Arıkan kıydı. Akçıl'ın nikah şahitleri yakın dostları Ercan, Caner, Ertan Torunoğulları ve menajeri Tülay Özçelik, Burcu Kuratlı'nın ise çocukluk arkadaşları Deniz Bilol ve Sercan Yaşar oldu.

 
 

Burcu Kıratlı , sinan akçıl
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