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  3. Can Bonomo oğluyla ilk pozunu paylaştı

Can Bonomo oğluyla ilk pozunu paylaştı

İki yıllık birlikteliğin ardından 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, oğullarının fotoğrafını paylaştı.

İkili, oğullarına 'Roman' adını verdi.Cumartesi sabah saatlerinde doğum yapan Öykü Karayel ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Ünlü oyuncunun babası Cengiz Karayel, torun heyecanını sosyal medya hesabında paylaştı. Dede Karayel, Twitter hesabından, "Evet doğdu. Kesin bilgidir" mesajını yayınladı.

'ANNEN BABAN HER ZAMAN YANINDA'
Ünlü şarkıcı, oğluyla kendisinin elini sosyal medyadan paylaştı. Bonomo, gönderisine "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketledi.

Etiketler can bonomo Öykü Karayel şarkı
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