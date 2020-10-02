Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinden bebek müjdesi

2 yıllık beraberlikten sonra hayatını ünlü şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren güzel oyuncu Öykü Karayel anne oluyor! 11 Temmuz 2018’de Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra da Çeşme’de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı.

1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti. Çifti şu sıralar bebek heyecanı sardı. Bonomo çifti ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.