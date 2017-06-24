Caner eşini dar pantolon yüzünden mi dövdü ?

Esra Erol'un programında evlenen Caner ve Berke'nin arası bozuldu. Berke Caner'in kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Caner de "Sadece kolundan tuttum asla boşanmam" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'la programında tanışan ve sonrasında evlenen Caner Toygar ve eşi Berke'nin evliliği bitme noktasına geldi. Dün yayınlanan programda Berke, Caner'in kendisine şiddet uyguladığını söyledi.



CANER, BERKE'YE ŞİDDET UYGULUYORMUŞ



Esra Erol'un programına katılan Caner, eşi Berke'nin evden gittiğini söyledi. Caner, "Söylemeyecektim ama 3-4 gündür kendisine ulaşamıyorum. Her yerden engelledi beni" dedi. İlerleyen zamanlarda canlı yayına telefonla bağlanan Berke, Caner'in kendisine şiddet uyguladığını söyledi.



BERKE, DAR PANTOLON GİYDİ DİYE TARTIŞMIŞLAR



Caner de sözler üzerine "Berke dar pantolon giyince tartıştık, sadece kolundan tuttum. Berke'den asla boşanmam. Dava açsa da boşanmam" dedi.