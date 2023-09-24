Cem Karaca'nın hayatını anlatan filminin çekimleri başladı

Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, başrolde İsmail Hacıoğlu’nun yer aldığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin çekimleri başladı.

Yılın merakla beklenen filmlerinden “Cem Karaca’nın Gözyaşları” ekibi sete çıktı. Cem Karaca’nın hayatını anlatan filmin çekimleri, sanatçının doğup büyüdüğü İstanbul Bakırköy’de başladı. Setin ilk gününde semt halkının oyunculara ilgisi büyüktü.

Danışmanlığını Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca ve yakın çevresinin yaptığı projenin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme aldı. Filmin yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturuyor.

Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu’nun canlandırdığı filmde deneyimli oyuncu Fikret Kuşkan baba Mehmet Karaca, sinema ve televizyon dünyasının yıldız isimlerinden Yasemin Yalçın ise anne Toto Karaca rolünde yer alıyor.

Projede ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel gibi oyuncular da rol alıyor.