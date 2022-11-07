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Cem Yılmaz gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırdı!

Cem Yılmaz gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırdı!
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı. Hatta Yılmaz'ın bu oyuncuya son filminde küçük bir rol vereceği de öğrenildi.

Komedyen Cem Yılmaz geçen aylarda genç oyuncu Rüya Demirbulut’la görüntülenmişti. Ünlü komedyenin “Erşan Kuneri” dizisinde rol de verdiği Demirbulut’la ilişkisi ilerleyen haftalarda bitti. Yılmaz'ın yeni aşkının da oyuncu olduğu öğrenildi.

Yeni aşkına rol de verecek

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir dönem hızlı aşk trafiğiyle gündemden düşmeyen Yılmaz bir süredir sadece yeni filmi “Ayzek’le Bir Gece” ve arkadaşlarıyla katıldığı etkinliklerle haberlere konu oluyordu. Geçen günlerde aşk hayatıyla ilgili soruya esprili bir yanıt veren Yılmaz’ın bir süredir Seda Akman’la sevgili olduğu ve gözlerden uzak görüştüğü öğrenildi. Yılmaz’ın Akman’a da son filmi “Ayzek’le Bir Gece”de kısa bir rol verdiği öğrenildi.

 

TV100

Etiketler cem yılmaz oyuncu aşk
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