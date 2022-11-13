Cem Yılmaz içkisini paylaştı: Fiyatı sosyal medyayı salladı

Hem yaptığı filmlerle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Cem Yılmaz sosyal medya hesabında viskisini paylaştı.

Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu geçtiğimiz ay İskoçya'ya gitmiş ve burada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmişti. Özel hayatı ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Cem Yılmaz belli ki İskoçya'da paraya kıyıp pahalı bir viski almış.

Sosyal medya hesabından viski şişesi ve çay fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz olay oldu. 'Çay ve Sempati' notuyla fotoğraf paylaşan Yılmaz'ın paylaştığı viskinin fiyatı Ekşi Sözlük ve Twitter gibi sosyal medya araçlarında gündem oldu.

200 yıllık markanın tek maltlık, eski moda serisinden olan viskinin fiyatının 900 dolar olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz'ın içkisinin fiyatına "900 dolarlık viski de içsen 90 liralık çaydan vazgeçemiyorsun", "Zenginin parası züğürdün çenesi", "Viski için ortalama fiyat", "Kazanıyor harcıyor" yorumları geldi.