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  3. 22 Kasım 2019 16:24

Çocuk istismarına karşı 9 müzisyen ''söz küçüğün'' dedi

Yılın en anlamlı, en güzel şarkılarından birisi yayımlandı. Simge Pınar ve Arel Koray Nalbant’ın söz ve müziğini yazdığı ‘Söz Küçüğün’ isimli şarkıda ikiliye Can Oflaz, Ceren Gündoğdu, Emir Yargın, Merve Çalkan, Merve Deniz, Sedef Sebüktekin ve Şenceylik eşlik ediyor.

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Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliği ile yapılan şarkı ve video klip, “Her çocuk; özeldir, biriciktir, varlığıyla dünyaya anlam katar. Her çocuğun iyi ve güvende hissetme hakkı vardır. Toplum Gönüllüsü gençlerin geliştirdiği ‘Kırmızıda Dur De!’ Projesi #SözKüçüğün diyerek artık çocukların konuşma, yetişkinlerin dinleme zamanının geldiğine işaret ediyor. Bedensel söz hakkı başta olmak üzere tüm hakları için #SözKüçüğün.”

Şanışer ve arkadaşlarının ‘Susamam’ adlı şarkısının bizi büyülemesinin ardından başka bir birliktelik yine memnun kıldı bizleri. Üstelik yine kamu spotu kalitesinin çok üzerinde başarılı bir prodüksiyon ile. Böylesine önemli bir meselede sanatçıların ses çıkarması fevkalade güzel bir şey. Her birini ayakta alkışlamak gerek. Umarız sanatçıların gösterdiği bu tavır dalga dalga yayılır, başka işbirliklerine, başka üretimlere de vesile olur.

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söz küçüğün , Simge Pınar , Arel Koray Nalbant , Can Oflaz , Ceren Gündoğdu , Emir Yargın , Merve Çalkan , Merve Deniz , Sedef Sebüktekin , Şenceylik
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