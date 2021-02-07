Çocuk yıldız Emir Berke Zincidi'nin babası iflas etti

“Öyle Bir Geçer Zaman ki” ve “Küçük Ağa” dizileriyle tanınan çocuk oyuncu Emir Berke Zincidi’nin babası ve amcasının kurduğu Zincidi Sinema şirketi iflasın eşiğine geldi.

10 yıl önce kurulan Zincidi Sinema için iflas talebi doğrudan şirket sahiplerinden geldi. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde “Şirketin işleri iyi gitmedi, kişilere ve bankalara borçlandı. Şirket, ekonomik sıkıntılar nedeniyle borç ödeyemez hale geldi” denildi.

BORÇ VARLIĞI AŞTI

Hürriyet'tin haberine göre, şirketin öz kaynağının 1 milyon 334 bin 890 lira ekside olduğu bilgisine yer verilen dilekçenin devamında şöyle denildi: “Şirketin borcu, mal varlığını aşmış durumda.” Yapılan başvuru üzerine mahkeme, ilk duruşma için 28 Nisan’a gün verdi. Mahkemenin iflas kararı vermesi durumunda, şirketin varlıkları satılıp borçları ödenmeye çalışılacak. İflası istenen şirketin hissedarı konumunda dört şirket bulunuyor. Yüzde 50 hisse Almanya merkezli üç şirkete aitken, kalan yüzde 50 hisse ise Emir Berke Zincidi’nin babası Berkant Zincidi ile amcası Tamer Zincidi’ye ait.