Coşkun-Ceyda Sabah çifti boşandı

Telefonuna gelen aşk mesajları üzerine 20 yıllık eşi Ceyda Sabah’ın Coşkun Sabah’a açtığı davada, mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Çift boşanma sonrası, tazminat ve nafakayla ilgili açıklama yapmak istemedi.

1995'te Türkiye ikinci güzeli seçilen Ceyda Sabah, 20 yıllık eşi Coşkun Sabah'ın telefonuna geldiği iddia edilen aşk mesajları yüzünden boşanmak istediğini ifade etmişti.

Ceyda Sabah, sanatçı Coşkun Sabah'a tazminat istemli boşanma davası açmıştı. Telefonun kendisinin değil şirket elemanlarının telefonu olduğunu iddia eden Coşkun Sabah da, "Aşk mesajlarının geldiği telefon bana ait değil. Ben eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Benden ayrılırsa intihar ederim" demişti. İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Ceyda Sabah ile Coşkun Sabah ve avukatları katıldı. Yaklaşık 2 saat süren duruşma sonrası, çiftin boşanmasına karar verildi.

Ceyda ve Coşkun Sabah duruşma sonrası bir süre kendilerini boşayan hakimin odasında sohbet etti. Boşanmalarına karar verilen çift, hakim odasından çıktıktan sonra kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına aralarındaki mal paylaşımı, tazminat ve nafaka konularında açıklama yapmayacaklarını söylediler. Ceyda Sabah, şu an Coşkun Sabah ile aynı evde yaşadıklarını ancak boşanma kararıyla birlikte evleri ayıracaklarını söyledi. Üzgün olduğunu dile getiren Ceyda Sabah avukatıyla birlikte, Coşkun Sabah ise aracına binerek adliyeden ayrıldı. Bugün bazı medya organlarında Coşkun-Ceyda Sabah çiftinin avukatlarıyla yaptıkları görüşme sonunda boşanma protokolü yaptıkları ve ünlü sanatçının eşine 4.5 milyon TL tazminat vermeyi kabul ettiği iddia edilmişti.