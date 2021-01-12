Çukur dizisinde bir ayrılık daha

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

MASKELİ BİRİ, CUMALİ, MEKE VE YAMAÇ'I YARALADI

Çukur'da babası Cengiz Erdenet'le konuşan Çağatay, yeniden işlerin başına geçebilmek için geri döndü. Cengiz Erdenet'in otelde kaldığını öğrenen Koçovalılar ise baskın düzenledi. Ancak Çağatay'ın kendilerini korumak için yurt dışından getirdiği siyah maskeli dövüşçü, kurduğu tuzaklarla Koçovalılar'ı tek başına kaçırdı. Cumali, Meke ve Yamaç'ı da yaralayan gizemli kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu.

ÇUKUR'DA BÜYÜK TUZAK

Çağatay ve Kulkan babaları Cengiz Erdenet'in devrinin bittiğini düşündükleri için beklenmedik bir karar aldı. Yamaç'ı arayan Kulkan, Cengiz Erdenet'in otele döndüğünü ve bu sefer hiçbir tuzak olmadan kendisini alabileceklerini söyledi. Şirketin başına geçmek isteyen Çağatay, Kulkan'la birlikte plan yaparak Cengiz Erdenet'i Koçovalılar'a teslim etti. Tüm adamlarını otelden çeken Çağatay, babası Cengiz'i tek başına ve silahsız bir şekilde bıraktı. Yamaç ve Cumali ise otele gelerek Cengiz Erdenet'i kaçırdı.



CENGİZ ERDENET ÖLDÜ

Yamaç, Cengiz'e mahalleyi zehirlediği maddeyle ya da silahla ölme şansı sundu. Cengiz Erdenet ise zehirlenmek yerine silahla kendini vurarak intihar etti. Böylece Çukur'da Cengiz Erdenet rolünü oynayan ünlü oyuncu Mustafa Avkıran da 111. bölümde diziye veda etti.